وتجاوزت حصيلة المصابين بـفيروس كورونا المستجد حاجز الـ4.5 مليون شخص في أكثر من 180 دولة في العالم، في حين تخطى تعداد الوفيات 309 آلاف شخص.

لكن على الرغم من هذا العدد الكبير من الإصابات بوباء كوفيد-19، إلا أن عدد حالات الشفاء في مختلف أنحاء العالم، بلغت أكثر من 1.77 مليون حالة.

وعلى الرغم من أن فيروس كورونا بدأ في مدينة ووهان، عاصمة إقليم هوبي في الصين، في أواخر ديسمبر الماضي، فقد انتقل الوباء إلى باقي دول العالم، وصارت له العديد من البؤر، مثل إيران وإيطاليا وإسبانيا، قبل أن تتحول الولايات المتحدة لتصبح البؤرة الرئيسية في العالم، ثم إلى بريطانيا، التي سجلت ثاني أعلى عدد من الوفيات بعد الولايات المتحدة، وأخيرا إلى روسيا والهند والبرازيل.

وحتى 16 مايو 2020، بلغ عدد المصابين بالفيروس حول العالم 4652624 شخصا، في حين بلغ عدد الوفيات 309089 حالة، أما عدد حالات الشفاء فبلغ 1773615 شخصا، وهذا يعني أن عدد من يتلقون العلاج من فيروس كورونا الجديد يقدر بحوالي 2569920 شخصا.

الإنفوغرافيك المرفق يعطي صورة مقربة للمصابين والمتعافين والوفيات بسبب فيروس كورونا في أنحاء العالم.

يشار إلى أن العديد من دول العالم بدأت تتخذ خطوات تدريجية للتخفيف من إجراءات الإغلاق ومحاولة استعادة الحياة الطبيعية فيها، بعد أن تمكنت من السيطرة على الوباء وإن لم يكن بشكل كامل.