وأوضحت المنظمة أن إطلاق المنصة يهدف إلى ضمان الوصول إلى العدد الأكبر من الاكتشافات الطبية والتكنولوجية المنجزة في إطار مكافحة فيروس كورونا الجديد المسبب لمرض "كوفيد-19".

ودعا المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبرييسوس، مع رئيس كوستاريكا كارلوس الفارادو وتشيلي سيبستيان بنييرا، أكبر عدد من الدول والأطراف الناشطة في مجال الأبحاث، إلى المساهمة بشكل "طوعي" في إنشاء هذه المنصة العلمية التشاركية، بحسب ما أفادت فرانس برس.

والهدف من هذه المنصة التشاركية هو إقامة "قاعدة بيانات للتكنولوجيا الطبية على صعيد اللقاحات والأدوية والتشخيصات وأي اداة أخرى" لمكافحة وباء "كوفيد-19" الذي تسبب بوفاة أكثر من 308 آلاف شخص حول العالم منذ ظهوره في الصين بنهاية عام 2019.

ويمكن من خلال المنصة التشارك مجانا في "معلومات وبيانات وحقوق ملكية فكرية لأدوات موجودة بالأساس أو جديدة".

وخلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، قال غبرييسوس "في هذه الظروف الاستثنائية علينا أن نطلق العنان لقوة العلوم المطلقة لتوفير ابتكارات قابلة للاستخدام وتفيد الجميع أينما كانوا وبالتزامن".

وأعربت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة ومنظمات أخرى غير حكومية وبعض الدول الفقيرة أو النامية، عن قلقها منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 من انعدام المساواة المحتمل في الحصول على اللقاحات والعلاجات المقبلة.

جدير بالذكر أنه بدأ العمل في أكثر من 100 مشروع وحوالي 10 تجارب سريرية في محاولة لإيجاد علاج أو لقاح لمرض كوفيد-19.