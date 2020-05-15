ويمدد المرسوم الذي وقعه الحاكم أندرو كومو، العزل لمدينة نيويورك ومحيطها، المتضررة كثيرا جراء فيروس كورونا المستجد.

وأحصت العاصمة الاقتصادية الأميركية أكثر من 20 ألف وفاة بكوفيد-19. في المقابل، أصبح بإمكان خمس مناطق أقل اكتظاظا بالسكان إعادة إطلاق تدريجي لبعض الأنشطة الاقتصادية.

وأطلقت مدينة نيويورك حملة خدمة عامة لإعلام الآباء بمتلازمة غامضة يعتقد أنها مرتبطة بكوفيد-19، وتم تشخيصها في أكثر من 80 طفلا في المدينة، حسبما قال العمدة بيل دي بلاسيو، الأربعاء الماضي.

وأضاف أن الإعلانات الرقمية التي تنبه الآباء إلى أعراض متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة للأطفال تتبعها إعلانات على الإذاعة والتلفزيون وفوق مظلات الحافلات وفي الصحف المجتمعية.

وقال العمدة: "ينبغي أن نبلغ الأسر في جميع أنحاء المدينة بسرعة".

وتؤثر المتلازمة على الأوعية الدموية والأعضاء، ولها أعراض من ضمنها الحمى طويلة الأمد وآلام البطن والقيء.

وتوفي ثلاثة أطفال مصابين بهذه المتلازمة في ولاية نيويورك، من بينهم طفل في مدينة نيويورك.

ومن بين 82 طفلا تم تشخيص إصابتهم بمتلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة للأطفال في المدينة، ثبت أن 53 منهم أصيبوا إما بكوفيد-19 أو بالأجسام المضادة للمرض، حسبما قال دي بلاسيو.