وبعد تسجيل هذا العدد الكبير من الإصابات بـفيروس كورونا المستجد، حذرت طهران الجمعة، من بؤر جديدة لمرض "كوفيد-19".

فقد قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جيهانبور، الجمعة، إنه تم تسجيل 2102 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 116635 إصابة.

كذلك أعلنت طهران عن وفاة 48 شخصا من المصابين بالفيروس خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات من جراء تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد إلى 6902 حالة.

وأوضح جهانبور، في تصريحه الصحفي يوم الجمعة، أن من بين إجمالي حالات الإصابة بالفيروس، هناك الآن 2727 حالة في وضع حرج.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن المسؤول الإيراني أن عدد المتعافين من الفيروس في بلاده ارتفع إلى 91836 حالة، حتى الآن.

وكانت إيران قد قررت في وقت سابق الأسبوع الماضي فتح جميع المساجد في البلاد مجددا، في خطوة أخرى من الحكومة لتخفيف القيود التي تهدف إلى احتواء انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن مدير منظمة التنمية الإسلامية محمد قمي، قوله إن قرار إعادة فتح المساجد جرى اتخاذه بالتشاور مع وزارة الصحة.

وقال قمي إن المساجد سيعاد فتحها لثلاثة أيام فقط "لإحياء ليال معينة في شهر رمضان"، لكن لم يتضح ما إذا كانت ستبقى مفتوحة، وذلك رغم أن بعض أنحاء البلاد شهدت ارتفاعا في الإصابات.