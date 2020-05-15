وأبلغت اللجنة الوطنية للصحة عن أربع إصابات جديدة بالفيروس، الجمعة، وجميع حالات العدوى المحلية في مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية.

وكانت آخر مرة أبلغت اللجنة الوطنية للصحة عن وفيات في 14 أبريل.

وهناك 91 شخصا فقط لا زالوا يتلقون العلاج من مرض كوفيد-19، و623 آخرين في حالة عزل، بسبب الاشتباه في إصابتهم أو اختبارهم بشكل إيجابي بدون ظهور أعراض، بما في ذلك 11 تم اكتشافهم حديثا.

وإجمالا، أبلغت الصين عن 4633 حالة وفاة بين 82933 حالة إصابة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة أواخر العام الماضي في مدينة ووهان، وسط البلاد.

وتقوم بعض المجمعات السكنية باختبار السكان، فيما تحاول ووهان اختبار جميع سكانها، البالغ عددهم 11 مليون نسمة، خلال 10 أيام.

وأمرت المدينة المجتمعات المحلية باختبار الجميع، بعد ظهور ست حالات جديدة في نهاية الأسبوع الماضي، وهي أول إصابات هناك منذ أكثر من شهر.

وحافظت الصين على التباعد الاجتماعي، وحظر الأجانب الذين يدخلون البلاد، لكنها فتحت، بشكل متزايد، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، للسماح للمصانع الكبيرة والشركات الصغيرة باستئناف الإنتاج والتعامل مع العملاء.

وتخطط الحكومة لعقد الدورة السنوية للبرلمان الاحتفالي في وقت لاحق من هذا الشهر، ولكن مع وصول محدود للغاية للصحفيين وغيرهم.

ومن المتوقع أن يكون اجتماع المؤتمر الشعبي الوطني أقصر من المعتاد، ولكنه سيظل يهدف إلى تحديد أهداف اقتصادية واجتماعية للعام المقبل، بما في ذلك الإعلان عن أرقام الميزانية للمؤسسات الرائدة مثل جيش التحرير الشعبي.