وبعد ساعات من تعرضه لهجوم على تويتر من الرئيس دونالد ترامب، أدلى ريك برايت بشهادته أمام لجنة بمجلس النواب الأميركي، الخميس، بشأن الاستعداد للتفشي.

وأقيل برايت، الشهر الماضي، من منصب مدير هيئة أبحاث وتطوير الطب الحيوي التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية والمعنية بتطوير عقاقير لمكافحة فيروس كورونا.

وقال برايت في إفادته: "يتعين أن نقوم بما علينا بحرص وبالاسترشاد بأفضل العقول العلمية. فرصتنا تتضاءل. إذا أخفقنا في تحسين استجابتنا الآن، بناء على العلم، أخشى أن تتفاقم الجائحة وتستمر لفترة طويلة".

وأصابت الجائحة نحو 1.4 مليون شخص في الولايات المتحدة وألحقت ضررا شديدا بالاقتصاد وأودت بحياة أكثر من 82 ألفا.

وشهد برايت بأن الولايات المتحدة لا تزال تفتقر إلى خطة شاملة لتوفير مخزون من الإمدادات الأساسية مثل المسحات اللازمة لإجراء فحوص الكشف عن فيروس كورونا.

وفي وقت لاحق، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه تابع جزءا من جلسة الاستماع، مضيفا "بالنسبة لي هو ليس أكثر من شخص ساخط وتعيس"، مشيرا إلى أنه لم يكن يعرف برايت.

كان برايت، الذي تم تعيينه بوظيفة حكومية أخرى الشهر الماضي، قد قال إنه أقيل من عمله في هيئة أبحاث وتطوير الطب الحيوي بسبب معارضته للجهود الرامية لاستخدام عقاري هيدروكسي كلوروكين وكلوروكين كعلاجات لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.