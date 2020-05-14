وسجلت السلطات الإسبانية 217 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة، وهذه أول مرة يتجاوز فيها عدد الوفيات في إسبانيا الـ200 منذ الثامن من مايو الجاري.

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا عربيا ودوليا، الخميس:

- وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي الإصابات إلى 886.

- وزارة الصحة الإماراتية تجري أكثر من 37 ألف فحص، لتكشف عن 698 إصابة جديدة، مقابل 407 حالات شفا وحالتي وفاة.

- وزارة الصحة العمانية: تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع الإجمالي إلى 4341.

- وزارة الصحة الكويتية تعلن شفاء 188 من المصابين بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي المتعافين في البلاد 3451 حالة.

- وزارة الصحة السودانية: تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1818 والوفيات إلى 90، فيما تبلغ حالات التعافي 198 حالة.

- بوروندي أكبر مسؤولي منظمة الصحة العالمية في البلاد قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية، بعد أن أثارت المنظمة العالمية مخاوف بشأن التجمعات السياسية المزدحمة في البلاد التي تؤكد حتى الآن إصابة 27، لكن البعض أثار مخاوف من وجود المزيد من الحالات.

- ألمانيا تسجل 933 إصابة و89 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

- روسيا تسجل 9 آلاف و974 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك انخفضا عن معدل الـ10 آلاف إصابة الذي كانت تسجله في الأيام الأخيرة.

- أرمينيا تمدد حالة الطوارئ حتى 13 يونيو ضمن إجراءات التصدي لكورونا.

- الهند تسجل 3722 اصابة و 134 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الوفيات 78003 والوفيات 2549.

- أعلنت ماليزيا تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، وبهذا تكون ماليزيا قد سجلت 6819 حالة إصابة إجمالا و112 وفاة.

- الصين تعلن عن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

- جونز هوبكنز : 1813 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وكانت البلاد سجلت نحو 1900 في اليوم السابق.