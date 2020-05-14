وأظهر إحصاء أعدته "رويترز" أن الوفيات العالمية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد تجاوزت 300 ألف يوم الخميس، بينما اقتربت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس من 4.5 مليون.

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا عربيا ودوليا:

- 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا و101 وفاة.

- جامعة جونز هوبكنز: قرابة 1800 وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

- رقم قياسي للإصابات بكورونا في المكسيك بتسجيل أكثر من 2400 حالة في 24 ساعة بالإضافة إلى 257 وفاة.

- عدد وفيات كورونا في البرازيل يشارف على 14 ألفا وعدد الإصابات المؤكدة يتجاوز 202 ألف حالة.

- حاكم نيويورك: 5 مناطق أصبحت جاهزة في الولاية لإعادة الفتح الجمعة.

- ‫الحكومة البريطانية توافق على عودة الدوري الإنجليزي الممتاز في يونيو المقبل.

- فرنسا تسجل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 141 ألفا و 356 مصابا.

- جنوب السودان يسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

- الخارجية الفلسطينية: 79 وفاة بفيروس كورونا و1462 إصابة و 682 حالة شفاء بين الجاليات الفلسطينية في دول العالم.

- الصحة المغربية: تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6607 إصابة.

- وزارة الصحة المصرية: ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا إلى 10829 والوفيات إلى 571.

- إيطاليا تسجل 262 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 31 ألفا و 368 وفاة.

- الأردن يسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 587 حالة.

- وزارة الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات.

- ترامب: تفشي فيروس كورونا أظهر أن عصر العولمة قد انتهى.

- وزارة الصحة القطرية: تسجيل 1733 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

- وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي الإصابات إلى 886.

- وزارة الصحة الإماراتية تجري أكثر من 37 ألف فحص، لتكشف عن 698 إصابة جديدة، مقابل 407 حالات شفا وحالتي وفاة.

- وزارة الصحة العمانية: تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع الإجمالي إلى 4341.

- وزارة الصحة الكويتية تعلن شفاء 188 من المصابين بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي المتعافين في البلاد 3451 حالة.

- وزارة الصحة السودانية: تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1818 والوفيات إلى 90، فيما تبلغ حالات التعافي 198 حالة.

- بوروندي أكبر مسؤولي منظمة الصحة العالمية في البلاد قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية، بعد أن أثارت المنظمة العالمية مخاوف بشأن التجمعات السياسية المزدحمة في البلاد التي تؤكد حتى الآن إصابة 27، لكن البعض أثار مخاوف من وجود المزيد من الحالات.

- روسيا تسجل 9 آلاف و974 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك انخفضا عن معدل الـ10 آلاف إصابة الذي كانت تسجله في الأيام الأخيرة.

- أرمينيا تمدد حالة الطوارئ حتى 13 يونيو ضمن إجراءات التصدي لكورونا.

- الهند تسجل 3722 اصابة و 134 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الوفيات 78003 والوفيات 2549.

- أعلنت ماليزيا تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، وبهذا تكون ماليزيا قد سجلت 6819 حالة إصابة إجمالا و112 وفاة.