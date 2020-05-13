وقالت النمسا وألمانيا إنهما تنويان إعادة فتح الحدود للتنقل الحر بينهما، على أن يبدأ ذلك في 15 يونيو المقبل.

وفيما يلي أبرز تطورات فيروس كورونا عربيا ودوليا:

- وزارة الصحة الكويتية تعلن شفاء 162 من المصابين بفيروس كورونا، ليصل عدد الذين تماثلوا للشفاء الى 3263.

- وزارة الصحة العمانية: تسجيل 298 حالة إصابة جديدة منها 89 لعمانيين و209 لأجانب، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 4019 حالة، وعدد الوفيات 17، علما أن هناك 1289 حالة قد تماثلت للشفاء.

- يبدأ لبنان مساء الأربعاء إغلاقا كاملا لمدة 4 أيام، بعدما عادت نسبة الإصابات بفيرةس كورونا إلى الارتفاع، مع إعادة الفتح التدريجي للمؤسسات والقطاعات الاقتصادية.

- لا إصابات بكورونا في تونس اليوم الثالث على التوالي

- سجلت إسرائيل في الساعات الـ24 الأخيرة، 10 إصابات ووفاتين، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16539 والوفيات إلى 262.

- ألمانيا تسجل 101 وفاة جديدة بفيروس كورونا و798 إصابة.

- وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 184 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 27 ألفا و 104.

- وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 228 ألفا و 691 مصابا.

- ألمانيا والنمسا ستعيدان فتح الحدود بينهما في 15 يونيو.

- سجلت روسيا، الأربعاء، 10028 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع الإجمالي في البلاد إلى 242271.

- مراسلنا: الهند تسجل 3525 إصابة جديدة بفيروس كورونا و122 وفاة خلال 24 ساعة.

- إندونيسيا تسجل 689 حالة في أعلى معدل إصابة يومية بكورونا، ليصبح العدد الإجمالي عند 15438.

- الصين تعلن عن 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بعدما سجلت إصابة واحدة، الثلاثاء، وتركزت الإصابات الجديدة في إقليم جيلين بشمال شرقي البلاد.

- البرازيل تسجل أكثر من 800 وفاة في يوم واحد بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 12 ألفا.