وقالت وكالة الحماية المدنية، إن والزيادة في الحالات الجديدة تعود جزئيا إلى الإبلاغ متأخرا عن حالات الإصابة من منطقة لومبادري المتضررة بشدة، التي قالت إنها وجدت 419 حالة إصابة من الأسابيع السابقة لم يتم إدراجها.

وقالت الوكالة إن إجمالي عدد حالات الوفاة منذ اكتشاف تفشي الفيروس في إيطاليا في 21 فبراير يبلغ 30911 حالة، في ثالث أكبر عدد لحالات الوفاة بكورونا في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 221216، وهو خامس أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا، حسب ما ذكرت كالة رويترز.

وقالت الوكالة إن عدد المسجلين على أنهم يحملون المرض حاليا انخفض إلى 81266 من 82488 في اليوم السابق.

وبلغ عدد الحالات في العناية المركزة، الثلاثاء، 952، منخفضة عن اليوم السابق الذي سجل فيه 999 حالة. ومن بين المصابين أساسا، بلغ عدد المتعافين حتى اليوم 109039 مقابل 106587 أمس.

وقالت الوكالة إنه تم إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس لـ1.742 مليون شخص، مقابل 1.702 مليون، الاثنين، من إجمالي حوالي 60 مليون نسمة.