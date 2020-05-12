وقالت وكالة إنترفاكس الروسية، إن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أعلن أن الفحوص أظهرت إصابته بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه يتلقى العلاج في المستشفى.

ونسبت وكالة تاس إلى بيسكوف قوله إن آخر مرة التقى فيها بالرئيس فلاديمير بوتن شخصيا كانت قبل شهر.

من جانبه، أكد الكرملين أن صحة بوتن "تحظى بمراقبة صارمة"، وأنه يحصل على "أفضل ما لدى روسيا من علاج"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

والتقى بوتن، الذي يعمل عن بعد من مقر سكنه خارج موسكو ويعقد العديد من الاجتماعات عبر الفيديو، بإيجور سيتشن رئيس شركة النفط العملاقة روسنفت وجها لوجه في وقت سابق، الثلاثاء.

وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قد أبلغ بوتن في نهاية أبريل بأن الفحوص أثبتت إصابته بالفيروس، وقال إنه سيترك المنصب مؤقتا حتى يتعافى.

كما ثبتت إصابة وزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا بالفيروس هذا الشهر، حسبما قالت المتحدثة باسمها، كما ثبتت أيضا إصابة وزير البناء والتعمير فلاديمير ياكوشيف وأحد نوابه في وقت سابق.

وعاد عمال المصانع والبناء في روسيا للعمل، الثلاثاء، رغم زيادة جديدة في عدد الإصابات بالفيروس، جعلت البلاد تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد حالات الإصابة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.