وحتى الثلاثاء، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 4 ملايين و274 ألفا و656، فيما بلغ عدد المتعافين مليون و537 ألفا و315. أما عدد وفيات الوباء فبلغ 287 ألفا و670 حالة.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس في مؤتمر افتراضي: "لدينا بعض العلاجات التي يبدو وهي في المراحل المبكرة جدا أنها تحد من خطورة أو طول المرض، لكن ليس لدينا شيء يمكنه أن يقضي على الفيروس أو يوقفه".

وأشارت إلى أن المنظمة تركز على "معرفة المزيد بشأن 4 أو 5 من أبرز سبل العلاج الواعدة"، قائلة: "تظهر بيانات ربما كانت إيجابية، لكننا بحاجة لأن نرى مزيدا من البيانات حتى نكون على يقين مئة بالمئة ونحن نقول إن هذا العلاج أفضل من ذلك".

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بوباء "كوفيد-19" حول العالم:

- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 991 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- لبنان يسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- رئيس الوزراء الجزائري: تمديد الحجر الصحي في البلاد لمدة 15 يوما إضافية حتى نهاية مايو.

- وزارة الصحة المغربية: 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا و119 حالة شفاء.

- منظمة الصحة العالمية: بعض الدراسات المبكرة لعلاجات كورونا تحد من طول فترة المرض ولكن يلزم إجراء المزيد من الأبحاث.

- منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا من الفيروسات المخادعة التي يصعب إيجاد لقاح لها.

- منظمة الصحة العالمية: تفشي فيروس كورونا في إفريقيا في تصاعد.

- إسبانيا تسجل 176 وفاة جديدة بفيروس كورونا و594 إصابة.

- الحكومة الإسبانية تقرر وضع كل القادمين من الخارج اعتبارا من 15 مايو في حجر صحي لمدة أسبوعين.

- وزارة الصحة الإماراتية تعلن عن تسجيل 783 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة و631 حالة شفاء.

- روسيا تسجل 10899 إصابة جديدة بفيروس كورونا و107 وفيات خلال 24 ساعة.

- وزارة الصحة في سلطنة عمان: تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يصل إلى 3721.

- 27 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية خلال 24 ساعة.

- قتلى في حريق بمستشفى في مدينة سانت بيترسبرغ في غرف العناية المشددة لمعالجة مصابين بفيروس كورونا.

- الهند تسجل 3604 حالة إصابة و 87 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

- البرازيل تسجل 5632 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 396 وفاة.

- ألمانيا تعلن تسجيل 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا و116 وفاة.