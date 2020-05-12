كما ارتفعت الإصابات الجديدة التي أكدتها الاختبارات المعملية، الثلاثاء، بمقدار 426، وهو أقل زيادة يومية منذ شهرين، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 269520.

وارتفع عدد الضحايا قليلا مقارنة باليوم السابق، لكن الأرقام عادة ما تشهد زيادة في يوم الثلاثاء، حيث تظهر البيانات غير المبلغ عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع في الإحصاءات الرسمية.

وتقول وزارة الصحة الإسبانية إن حوالي 140 ألف شخص تعافوا بعد إصابتهم بالفيروس.

وبدأت إسبانيا، التي تشكل مقصدا سياحيا مهما، تخفيف الإغلاق بعد سبعة أسابيع من الإغلاق التام.

ونشرت الحكومة، الثلاثاء، مجموعة جديدة من القواعد لجميع الزوار الوافدين من الخارج، حيث سيخضعون للحجر الصحي لمدة أسبوعين إذا وصلوا بعد 15 مايو.