وقال مسؤولو الطوارئ، الذين اشترطوا عدم ذكر أسمائهم لوكالة "تاس" الروسية، إن الحريق اندلع في وحدة العناية المركزة، وتم إخماده خلال نصف ساعة.

وذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" المحلية، نقلا عن مصادر لم تسمها أيضا، أن الحريق ربما كان سببه خلل في جهاز للتنفس الاصطناعي، فيما بدأت شرطة سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدن روسيا، تحقيقا جنائيا في الحريق.

ولم يكن هذا هو الحريق الأول في مستشفى مخصص لعلاج فيروس كورونا في روسيا، فقد أدى حريق سابق في مستشفى سباسوكوكوتسكي في موسكو، يوم السبت إلى مقتل مريض.

وسجلت روسيا أكثر من 220 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا مقابل 2009 وفيات، وهي أرقام يرى مسؤولو الصحة العالمية أنها أقل من الحقيقية.

وقد أدى علاج مرضى فيروس كورونا إلى ضغوط كبيرة على البنية التحتية للرعاية الصحية في البلاد.