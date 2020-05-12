ووقع الهجوم الأول بتفجير انتحاري خلال جنازة شرقي البلاد، وفقما أفاد متحدث باسم الحكومة المحلية.

وفجر المهاجم نفسه وسط الجنازة،وفقا للمتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطاء الله كوغياني، قائلا: "تظهر المعلومات الأولية أن نحو 40 شخصا قتلوا أو أصيبوا في الهجوم".

وفي الهجوم الثاني، اقتحم مسلحون مستشفى في العاصمة كابل، وفقما أفادت مسؤولة حكومية وطبيب فر من المكان وتحدث عن سماعه دوي انفجار عند المدخل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن "قواتنا الخاصة في المكان".

وأفاد طبيب الأطفال الذي طلب عدم ذكر اسمه: "كان المستشفى مليئا بالمرضى والأطباء، عمت حالة من الذعر في الداخل".

ونفت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد أي علاقة لها بذلك الهجوم.