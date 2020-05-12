وأقرت جمهورية التشيك بعضا من أكثر الإجراءات صرامة في أوروبا في منتصف مارس، بما في ذلك شرط أن يستخدم الناس الكمامات لتغطية أفواههم وأنوفهم عندما يكونون خارج منازلهم.

لكن لن يكون الناس قريبا في حاجة لارتداء الكمامات سوى في وسائل النقل العام والمتاجر وفي الأماكن العامة المغلقة الأخرى التي تشمل أيضا المسارح ودور السينما. وأبقت الحكومة على توصية للناس بارتداء الكمامات في الهواء الطلق.

وأعادت السلطات فتح الحدائق وبعض المدارس ومحلات تصفيف الشعر ومراكز التسوق ودور السينما وأعمال أخرى، الاثنين، في الدولة الواقعة في وسط أوروبا، البالغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة.

وسجلت جمهورية التشيك 8136 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا حتى بعد ظهر اليوم الاثنين، و281 حالة وفاة.

وبحسب إحصاءات الحكومة، فإن أكثر من نصف الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالمرض قد تعافوا بالفعل.