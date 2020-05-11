وأفادت وكالة أنباء فارس بأن استهداف سفينة الإمداد الحربية الإيرانية "كوناراك" تم خلال في مناورة في مياه بحر عمان قرب خليج هرمز.

وأشارت تقارير إلى أنه جرى نقل الطاقم المتضرر من السفينة إلى ميناء تشابهار، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن حصيلة القتلى الرسمية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لنقل الجرحى من العسكريين الإيرانيين بعد أن جرى استهداف الفرقاطة بصاروخ أطلقته فرقاطة جمران، الأحد.

وأضافت التقارير أن سفينة الإمداد الحربية الإيرانية "كوناراك" غرقت بعد استهدافها، ومقتل 30 من طاقمها وإصابة العشرات بجروح.

يذكر أن سفينة كوناراك إيرانية الصنع، وتعمل في المنطقة الثالثة لعمليات البحرية الإيرانية منذ عامين.