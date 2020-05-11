وأوضح البيان أن وزير الخارجية، إيفارست بارتولو "شدد حين قبل استقالة السفير بأثر فوري على أن تعليقات السفير عن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لا تمثل الصداقة والاحترام المتبادل بين مالطا وألمانيا".

وكتب مايكل زاميت تابونا في منشور على فيسبوك، الجمعة، الذي وافق الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا "منذ 75 عاما أوقفنا هتلر. من سيوقف أنغيلا ميركل؟ إنها أنجزت حلم هتلر! بالسيطرة على أوروبا".

يذكر أن تابونا عين سفيرا عام 2014، في حين كان يعمل في السابق كرجل أعمال.