وقال بوريس جونسون، في كلمة متلفزة إن "إنهاء إجراءات العزل العام هذا الأسبوع ليس الوقت المناسب... بدلا من ذلك، نتخذ الخطوات الدقيقة الأولى لتعديل إجراءاتنا".

ويأتي هذا القرار من رئيس الوزراء البريطاني بعد إغلاق معظم الاقتصاد لمدة تقارب سبعة أسابيع.

وأضاف أنه اعتبارا من غد الاثنين، سيتم تشجيع أولئك الذين لا يستطيعون العمل من المنزل بنشاط على الذهاب إلى العمل، كما سيُسمح للأشخاص بدءا من يوم الأربعاء بالتريض في الهواء الطلق بدون حد أقصى للمدة ما داموا يلتزمون بإرشادات التباعد الاجتماعي، وفقا لرويترز.

وقال جونسون "يمكنك الجلوس تحت أشعة الشمس في متنزهك المحلي، ويمكنك القيادة إلى وجهات أخرى، بل ويمكنك ممارسة الرياضة ولكن فقط مع أفراد أسرتك"، مشيرا إلى أنه قد يعاد فتح الخدمات العامة للمواطنين في يوليو المقبل إذا انخفض عدد الإصابات بشكل كبير.

وقال أيضا إنه على البريطانيين تجنب استخدام وسائل النقل العام قدر، خصوصا وأن البلاد بدأت تحقيق أهدافها من خطة محاصرة فيروس كورونا، وأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا في انخفاض مستمر.

وتطرق جونسون إلى أن بريطانيا أقامت نظام إنذار جديد للتعرف على عدد إصابات فيروس كورونا، وأنه يتضمن 5 مراحل لتحديد مستوى انتشار فيروس كورونا

وأضاف جونسون قائلا "ليسا لدينا خيار سوى السيطرة على فيروس كورونا"، وأنه أزمة الفيروس كلفت بريطانيا خسائر اقتصادية كبيرة.