وهاجمت الشرطة في مقاطعة هاكني، شرقي لندن، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مخالفي القانون الذين شوهدوا في الحدائق بالرغم من الإغلاقات التي فرضتها الحكومة البريطانية.

وانتشرت صور لمئات من السكان في الحدائق العامة ببريطانيا، خلال يوم عطلة البنوك، السبت، متجاهلين قوانين التباعد الاجتماعي.

وكتبت شرطة هاكني على صفحتها في وسائل التواصل الاجتماعي: "من المحزن اليوم أننا نخوض معركة خاسرة في الحدائق. حرفيا هناك المئات من الناس جالسون يتناولون فطائر البيتزا والجعة والنبيذ".

وأشار وزير البيئة جورج أوستيس إلى أنه "من المهم جدا" أن يلتزم العامة بالقيود المفروضة، خلال عطلة البنوك.

ولكن صور من مدن أخرى كذلك، خارج لندن، أظهرت أن البريطانيين لم يلتزموا بالقيود المفروضة من الحكومة.

واضطرت الشرطة بمدينة برايتون الجنوبية، لمنع أعداد كبيرة من البريطانيين من دخول الشاطئ، بالرغم من مطالب رئيس الوزراء بوريس جونسون بالبقاء بالمنزل.

وسجلت السلطات أكثر من 100 حالة مخالفة للقيود المفروضة في الشواطئ البريطانية، وهو ارتفاع كبير، يدل على التجاهل الكبير من العامة لإجراءات منع تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيحدد نظام تحذير من خمس درجات من فيروس كورونا المستجد في إنجلترا الأحد عندما يشرح خطط الحكومة للبدء تدريجيا في تخفيف إجراءات العزل العام.

وتتمتع باقي أجزاء المملكة المتحدة، وهي ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، بصلاحيات لتحديد إجراءات العزل العام فيها لكن من المتوقع أن تبقى متسقة بشكل عام مع ما تعلنه الحكومة في إنجلترا.

وسجلت بريطانيا 31587 وفاة بكورونا وهو ما يشكل الآن ثاني أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة.