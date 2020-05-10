وبحسب الجامعة التي تتّخذ بالتيمور (شرق) مقرّاً، هناك 1309164 إصابة مؤكّدة بالفيروس في الولايات المتحدة.

وأعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، السبت، على تويتر وفاة 3 اشخاص من نيويورك في تاريخ لم يحدده، بمرض التهابي عوارضه قريبة من "مرض كاواساكي" المرتبط على الأرجح بكوفيد-19.

وهو كان أعلن أيضاً قبل يوم وفاة شخص بهذا المرض. وكتب الحاكم "على الرغم من أنّ هذا نادر، فإننا نحض الأهالي على اليقظة".

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام أميركيّة أن كلاً من روبرت ريدفيلد مدير مركز الوقاية من الأمراض المعدية (سي دي سي)، وأنتوني فاوتشي عالم الأوبئة الذي يعمل مستشارا للبيت الأبيض قد وضعا نفسيهما في حجْر صحّي بعد مخالطتهما أشخاصاً مصابين بفيروس كورونا.