وجاء الارتفاع الكبير في الإصابات في روسيا، بعدما سجلت لليوم السابع على التوالي أكثر من 10 آلاف إصابة.

وفيما يلي أبرز التطورات الخاصة بفيروس كورونا، الذي تخطى عدد مصابيه مؤخرا حاجز الـ4 ملايين شخص:

- وزارة الصحة الكويتية: شفاء 156 حالة من المصابين بفيروس كورونا وإجمالي المتعافين يرتفع في الكويت إلى 2622 حالة.

- وزارة الصحة العمانية: وفاة سيدة في الثمامين من عمرها و 112 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 52 حالة لعمانيين، و 60 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 3224 حالة وعدد الوفيات 17، فيما تماثلت 1068 حالة للشفاء.

- إسرائيل: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 16444 مع تسجيل 8 إصابات جديدة، فيما تماثل نحو 11 ألف.

- إسبانيا: تسجيل 179 وفاة جديدة بفيروس كورونا و721 إصابة، في انخفاض عن اليوم السابق الذي شهد تسجيل وفاة 229 شخصا.

- روسيا تقترب من تسجيل 200 ألف إصابة بكورونا، بعدما سجلت، السبت، أكثر من 10 آلاف إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد السبتوقالت السلطات الروسية إن إجمالي الإصابات بلغ 198 ألفا و676 إصابة مثبتة، بما في ذلك 10817 إصابة سُجلت خلال آخر 24 ساعة.

-ماليزيا تسجل حالة وفاة 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 6589 والوفيات إلى 108.



- سجلت طوكيو 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو عدد يقل بثلاث حالات عن اليوم السابق، وهذا هو اليوم السابع على التوالي الذي يقل فيه عدد الحالات الجديدة عن مئة

- ماليزيا تسجل حالة وفاة 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 6589 والوفيات إلى 108.



- إندونيسيا سجلت 533 حالةإصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية ليصل العدد الإجمالي إلى 13645.

- سجلت الصين حالة إصابة بفيروس كورونا و15 حالة أخرى بلا أعراض، فيما دخلت البلاد اليوم الـ24 دون تسجيل وفيات.

جامعة جونز هوبكنز: أكثر من 1600 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الــ 24 الماضية