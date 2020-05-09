وواجهت انتقادات داخليا وخارجيا بأنها تباطأت في البداية في التصدي للوباء الذي ظهر أول مرة في مدينة ووهان بوسط البلاد، ثم انتشر في العالم ليصيب ما يقرب من 4 ملايين نسمة ويودي بحياة أكثر من ربع مليون.

وقال لي بين نائب الوزير المسؤول عن اللجنة الوطنية الصينية للصحة في تصريحات صحفية: "جائحة فيروس كورونا اختبار كبير لقدرة بلدنا على الإدارة والتحكم، وكشفت مكامن الضعف في كيفية معالجتنا لجائحة رئيسية وفي أنظمة الصحة العامة"، بحسب "رويترز".

وأضاف أن اللجنة تعتزم إقامة سلسلة "مركزية وفعالة" للقيادة والإصلاح وتحديث نظام الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.

وتهدف اللجنة أيضا للاستعانة بصورة أكبر بالبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية من أجل تحليل الأمراض وتتبع الفيروس وتوزيع الموارد على نحو أفضل.

وقال إن اللجنة تعتزم تكثيف البحث فيما يتعلق بالتكنولوجيا الأساسية وتحسين التأمين الصحي وضمان توافر مواد الطوارئ بصورة أكبر.

ولم تشهد الصين أي وفيات جديدة نتيجة فيروس كورونا منذ 24 يوما.