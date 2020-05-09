ويعتمد ترامب، الذي قام هذا الاسبوع بأولى رحلاته خارج واشنطن منذ ما يزيد على الشهر، على مخزون فيدرالي من أدوات اختبار كورونا، كي يتسنى له الحفاظ على جدول أعماله التقليدي، بينما عزل بايدن نفسه في المنزل منذ نحو شهرين تقريبا.

وخلال مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز" الذي تبثه شبكة فوكس الإخبارية، قال ترامب إنه مستعد لتوفير نفس اختبار كورونا الذي يستخدمه بنفسه لنائب الرئيس السابق.

وقال ترامب، متهكما على بايدن الذي ينظم حملات انتخابية ومقابلات إعلامية افتراضية من ستوديو أقيم في منزله: "أجل دون شك، أود لو رأيته يخرج من القبو كي يتمكن من التحدث."

وأضاف أنه إذا طلب فريق بايدن الاختبارات لأنفسهم "فسوف نعدها لهم اليوم".

ويخضع مايك بنس، نائب ترامب، وأي شخص يقترب من الرئيس الأميركي حاليا للاختبار بشكل يومي، بعد أن ثبتت إصابة أحد خدم الرئيس بالفيروس هذا الأسبوع، ثم أعلن عن إصابة كاتي ميلر، الناطقة باسم نائب الرئيس، الجمعة.

وتوافر أدوات الاختبار أتاح لترامب وبنس استئناف جدول رحلاتهم، واستضافة قادة مجتمع الأعمال والمهن الطبية والنواب في اجتماعات مختلفة.

وتسيطر الحكومة الفيدرالية بشكل كبير على مخزون أدوات الاختبار السريعة التي تقدم النتائج في غضون خمس دقائق إلى ربع الساعة، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

وسبق أن أرسل ترامب، الثلاثاء الماضي، صندوقا من أدوات الاختبار السريعة إلى سكان محمية نافايو، أحد أكبر قبائل السكان الأصليين في الولايات المتحدة، حيث نقلت طائرة الرئاسة "إير فورس وان" الصناديق خلال رحلته إلى فينيكس.