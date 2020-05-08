وبرغم الشروع في تنفيذ أولى إجراءات تخفيف القيود التي فرضت لمكافحة تفشي كوفيد-19، فإنّ "الوضع لا يزال هشاً في أوروبا وفي العالم"، وفق البيان.

ومن ناحية أخرى، قال مسؤولان أوروبيان إن وزراء مالية منطقة اليورو وافقوا اليوم الجمعة على تقديم خطوط ائتمان رخيص يمكن أن تلجأ إليها الدول المتضررة من جائحة فيروس كورونا حتى نهاية 2022.

وقال أحد المسؤولين "جرى الاتفاق على كل شيء. يمكن استخدام البرنامج حتى نهاية 2022".

وقال المسؤول الثاني إن القروض ستكون مقدمة من آلية الاستقرار الأوروبي، وهي صندوق الإغاثة بالاتحاد، وستكون لأجل 10 سنوات.