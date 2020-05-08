وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، الجمعة، إنه تم تسجيل 1556 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 104691، بينهم 2711 في وضع حرج يخضعون للعناية المركزة.

وأضاف: "لحسن الحظ بلغ عدد المتعافين من المرض 83837 لغاية الآن، فيما توفي للأسف خلال الساعات الـ 24 الماضية 55 شخصا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6541 حالة".

وشكك خبراء ومسؤولون داخل إيران وخارجها بالحصيلة الرسمية لضحايا كورونا في البلاد، مشيرين إلى احتمال أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من ذاك المعلن.

ودعا جهانبور الإيرانيين إلى "مواصلة الالتزام بالنصائح الصحية، خصوصا التباعد الاجتماعي، بشكل أكثر جدية مما كان الوضع عليه في الأيام والأسابيع السابقة".

عودة صلاة الجمعة في مساجد

وبالتزامن مع تلك التصريحات، أعلن رئيس مجلس أئمة الجمعة في محافظة أصفهان الإيرانية، أنه بناء على تعلیمات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، سيتم الإعلان تدريجيا عن المدن "البيضاء" (الخالية من الفيروس)، من أجل إقامة صلاة الجمعة في مدن المحافظة.

وقال محمد رضا صالحي، على هامش إقامة أول صلاة جمعة في مدينة بوئين مياندشت، بعد انقطاع دام أكثر من 80 يوما: "استنادا إلى تعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، في الأسابيع المقبلة سنقيم صلاة الجمعة في مدن المحافظة، والتي ستعلن أنها بيضاء وخالية من فيروس كورونا".

وأضاف: تم الإعلان عن أربع مدن في محافظة أصفهان كمدن بيضاء ونظيفة من فيروس كورونا، وفي مساجد هذه المدن، يمكن إقامة صلاة الجماعة طالما تم الالتزام بجميع البروتوكولات الصحية".

يذكر أن إيران سمحت منذ 11 أبريل بإعادة فتح المتاجر تدريجيا، وأذنت بفتح المساجد في نحو 30 بالمئة من المناطق التي يعد فيها خطر تفشي الوباء مجددا ضئيلا.