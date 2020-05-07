وتجاوزت الحصيلة الروسية نظيرتها في ألمانيا وفرنسا، لتصبح خامس أعلى دولة من حيث الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم.

ومن المرجح أن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير حيث الاختبارات لا تشمل الجميع، وثمة الكثير من الناس المصابين بالفيروس لم تظهر الأعراض عليهم.

وأشار عمدة موسكو سيرغي سوبيانين الأسبوع الماضي إلى أن ما يصل إلى 2 في المئة من سكان موسكو البالغ عددهم 12.7 مليون ربما يكونوا قد أصيبوا بالفيروس.

جدير بالذكر أن إجمالي الإصابات بالفيروس في روسيا بلغ 177160 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1625.