وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إن مايك بومبيو يعمد إلى الاستمرار بالكذب، من خلال هجومه المستمر عليها بخصوص وباء "كوفيد-19".

وأكدت هوا تشون ينغ مجددا أن بلادها التزمت الشفافية إزاء تفشي فيروس كورونا الجديد، الذي ظهر في مدينة ووهان، وسط الصين، العام الماضي.

وأشارت إلى أن رجال السياسة الأميركيين يوجهون اتهامات لا أساس لها لبلادها، وفقا لرويترز.

وكانت هوا قد قالت الأربعاء إنه لا يمكن لبومبيو أن يقدم دليلا على تسرب فيروس كورونا الجديد من مختبر صيني "لأنه لا يملكها"، وبأن "مايك بومبيو تحدث مرات عدة لكنه لا يستطيع تقديم أدلة"، وأضافت متسائلة "لماذا؟ لأنه لا يملك أيا منها"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأوضحت أن مصدر المرض مسألة يجب أن تترك للخبراء العلميين "بدلا من سياسيين يكذبون باسم ضرورات السياسة الداخلية".

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتهم الصين بإساءة التعامل مع تفشي فيروس كورونا الجديد، كما تتهمها بأنها مصدر الفيروس الذي انتشر حول العالم.