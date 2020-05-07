وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن "إعلان واشنطن أن لا علاقة للحكومة الأميركية بما حصل في فنزويلا في الأيام الأخيرة لا يبدو مقنعا".

وأعلنت السلطات الفنزويلية، الاثنين، توقيف 15 شخصا بينهم اميركيان قالت إنهما "عنصرا أمن" تابعان للرئيس دونالد ترامب.

وتتهم النيابة الفنزويلية هؤلاء بأنهم "مرتزقة" جندتهم المعارضة لتدبير محاولة توغل من طريق البحر.

واعتبرت الدبلوماسية الروسية، الأربعاء، أن "ما يقوم به المرتزقة يستحق إدانة شديدة وغير مشروطة"، مشيرة إلى "الطابع غير المقبول لاستخدام أساليب حربية بهدف حل خلافات سياسية".

ودعت روسيا إلى منح فنزويلا "فرصة لمعالجة مشاكلها في شكل مستقل وسلمي، عبر حوار وطني واسع، من دون إملاءات وإنذارات وعقوبات".

ويتهم النظام الفنزويلي على الدوام المعارض خوان غوايدو بالضلوع في "مؤامرات" ضد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بمساعدة كولومبيا والولايات المتحدة.