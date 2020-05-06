وقال التلفزيون الإيراني إن زلزالا بقوة 5.1 درجة بحسب مقياس ريختر، هز إقليم لورستان، اليوم الأربعاء، مضيفا أنه لم ترد بعد تقارير عن وقوع ضحايا.

وذكر التلفزيون الإيراني أن مركز الزلزال بالقرب من مدينة فيروز أباد، وكان على عمق 7 كيلومترات، مضيفا أنه تم إرسال 4 فرق إنقاذ إلى المنطقة المتأثرة بالزلزال.

يشار إلى أن إيران، التي تقع على خطوط صدع رئيسية متقاطعة، تعتبر واحدة من أكثر دول العالم عرضة للزلازل، بحسب رويترز.

وأودى زلزال بقوة 6.6 درجة وقع في إقليم كرمان في العام 2003 بحياة نحو 31 ألف شخص، وسوى مدينة بم القديمة بالأرض.

وفي العام 2017 أسفر زلزال بقوة 7 درجات وقع غربي إيران عن مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة قرابة 9000 آلاف آخرين.