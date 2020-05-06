وهذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي ترتفع فيه حالات الإصابة بـفيروس كورونا الجديد في روسيا بواقع أكثر من 10 آلاف حالة في اليوم.

كما أبلغ المركز عن 86 حالة وفاة جديدة بسبب مرض كوفيد-19، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1537، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت روسيا فرضت إغلاقا عاما أواخر مارس الماضي، حيث علقت السلطات في معظم الأقاليم الروسية عمل الشركات والنشاطات التجارية وطالبت السكان بالبقاء في المنازل.

وكان وزير الصحة الروسي عبّر عن قلقه من الزيادة في عدد الأطفال المصابين بمرض كوفيد-19، وقال يوم الجمعة الماضي إن طفلين توفيا بالمرض في البلاد، وأن حالة 11 طفلا آخرين "تثير القلق".

وكشف رئيس بلدية موسكو، السبت الماضي، أن أكثر من 250 ألف شخص من سكان العاصمة الروسية موسكو مصابون بفيروس كورونا الجديد.

وقال رئيس البلدية، سيرغي سوبيانين، نقلا عن نتائج فحوصات تشخيصية، أن ما نسبته 2 في المئة من سكان موسكو، مصابون بفيروس كورونا، وهذه النسبة تعادل أكثر من ربع مليون شخص.

وأشار سوبيانين إلى أن موسكو عززت إلى حد كبير قدرتها على إجراء فحوص للسكان في الأسابيع الأخيرة، موضحا أن المدينة "نجحت في احتواء انتشار المرض" بفضل تشديد قواعد العزل.

لكنه أكد أيضا أن الوباء لم يبلغ ذروته في موسكو، وقال إن "التهديد لا يزال قائمة"، خصوصا في العاصمة التي سجلت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا.