وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 6935 إصابة جديدة بالفيروس المستجد منذ مساء الاثنين و600 وفاة، حيث بلغت الحصيلة السابقة 474 وفاة وكانت يوم 28 أبريل.

وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي لعدد الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد قفز إلى 114715 والوفيات إلى 7921 مما يجعل البرازيل أكثر الدول تضررا بالفيروس في أميركا اللاتينية.

وأكد واندرسون أوليفييرا، وهو مسؤول بارز في وزارة الصحة، في تصريحات للصحفيين، مساء الثلاثاء، أن الوفيات الجديدة لم تقع بالضرورة في اليوم السابق لكن تم تسجيلها رسميا خلال هذه الفترة.

وأضاف أن مختبرات خاصة أجرت أكثر من 100 ألف فحص لكن الحكومة لم تسجل نتائجها رسميا.