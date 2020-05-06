وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20:30 بالتوقيت المحلّي الجامعة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في الدولة الأكثر تضرراً بالوباء في العالم ارتفع إلى 71 ألفاً و22 وفاة.

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً في العالم من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات إذ إنّها تُعِدّ لوحدها حوالي 1.2 مليون مصاب (أكثر من ثلث الإصابات المعلن عنها في العالم بأسره) وأكثر من ربع الوفيات المسجّلة في العالم.

وكان البيت الأبيض أعلن، الثلاثاء، أنّه يعتزم حلّ خلية الأزمة التي تتولى إدارة أزمة فيروس كورونا المستجدّ، في إشارة إضافية إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تعد تعتبر وباء كوفيد-19 أولوية يومية قصوى.

وقال ترامب، خلال زيارة قام بها إلى مصنع للكمامات في أريزونا، في أول رحلة له خارج البيت الأبيض منذ شهرين، إنّه "لا يمكننا إبقاء بلدنا مغلقا للسنوات الخمس المقبلة"، مقرّاً بأن بعض الناس "سيأثرون بشدة".

ولاحقاً قال ترامب في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" ردّاً على سؤال عمّا إذا كان يعتبر أنّ "إعادة فتح الاقتصاد ستكلّف أرواحاً" إنّه "من الممكن أن يحصل هذا الأمر لأنّنا لن نكون معزولين في منازلنا".