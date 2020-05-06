وأوضح خلال المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك، أن الحكومة الفيدرالية تعاني من سوء الإدارة والحزبية المعطلة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف كومو أن الجائحة "ليست حمراء أو زرقاء، إنها حمراء وبيضاء وزرقاء. هذا الفيروس التاجي لا يختار الديمقراطيين أو الجمهوريين.. إنه لا يقتل الديمقراطيين أو الجمهوريين، بل يقتل الأميركيين".

ودعا الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى تبني نهج واقعي ومثمر وموحد "لتمرير مشروع قانون التحفيز لمواجهة آثار كورونا المستجد وضمان وقوف الاقتصاد الأميركي على قدميه"، حسب تعبيره.

وأضاف أن "الفيروس أقل تمييزا وأكثر وضوحا من العدسة التي نعرضها من خلاله، وإذا لم نتمكن من تجاوز هذا الآن، فمتى يمكننا تجاوز هذا؟ لا يمكنك وضع سياستك جانبا حتى الآن حتى اليوم؟"

وتابع: "أعتقد أن الكونغرس يميل إلى القيام بالكثير من الأشياء ولكن لا أعتقد أنهم يميلون إلى القيام بعمليات الإنقاذ. كما تعلم. هذا ليس عدلاً من الجمهوريين لأن جميع الولايات التي تحتاج إلى المساعدة يديرها ديمقراطيون".

وقال كومو مخاطبا ترامب: "إذا جوّعت الولايات، كيف تتوقع أن تكون الولايات قادرة على تمويل خطة إعادة الفتح هذه بالكامل؟. المشرعون الديمقراطيون لن يمرروا مشروع قانون آخر لا يوفر التمويل للولايات. في رأيي، يجب أن يكون الرئيس هو المسؤول هنا".

وفي رد على كلمات كومو القاسية، كتب ترامب على صفحته في "تويتر" بعد ظهر الثلاثاء، أن "الولايات ذات الإدارة السيئة تستخدم الوباء كذريعة لتأمين الأموال الفيدرالية".

وأضاف "يجب ألا تقوم الولايات التي تتم إدارتها بشكل جيد بإنقاذ الولايات التي يتم تشغيلها بشكل سيء، وذلك باستخدام فيروس كورونا كعذر!".