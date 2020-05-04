رغم اتخاذ حكومات عدة على مستوى العالم قرارات بتخفيف قيود العزل المنزل، لا يزال فيروس كورونا المستجد كابوسا يجثم على المليارات من سكان الأرض، بعد أن أصاب أكثر من 3 ملايين ونصف، وقتل نحو ربع مليون شخص.
وفيما يلي أبرز التطورات الخاصة بفيروس كورونا عربيا ودوليا، يوم الاثنين.
- وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 69 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في السلطنة إلى 2637.
- لبنان: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لوافدين من الخارج ليصل إجمالي الإصابات إلى 740.
- مراسلنا: تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان ليرتفع العدد الى 678 حالة و41 وفاة.
- وزارة الصحة المغربية ترصد 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وإجمالي الإصابات يبلغ 5 آلاف.
- وزارة الصحة المغربية: تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 177.
- وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 6277، وارتفاع عدد الإصابات إلى 98 ألفا و647 مصابا.
- تسجيل 164 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا وإجمالي الوفيات يصل إلى 25428.
- إسبانيا تسجل 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 218 ألف.
- إندونيسيا تعلن عن 395 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا.