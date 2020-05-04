وفيما يلي أبرز التطورات الخاصة بفيروس كورونا عربيا ودوليا، يوم الاثنين.

- وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 69 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في السلطنة إلى 2637.

- لبنان: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لوافدين من الخارج ليصل إجمالي الإصابات إلى 740.

- مراسلنا: تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان ليرتفع العدد الى 678 حالة و41 وفاة.

- وزارة الصحة المغربية ترصد 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وإجمالي الإصابات يبلغ 5 آلاف.

- وزارة الصحة المغربية: تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 177.

- وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 6277، وارتفاع عدد الإصابات إلى 98 ألفا و647 مصابا.

- تسجيل 164 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا وإجمالي الوفيات يصل إلى 25428.

- إسبانيا تسجل 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 218 ألف.

- إندونيسيا تعلن عن 395 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا.