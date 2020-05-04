وأودى وباء "كوفيد-19" بحياة أكثر من رُبع مليون نسمة، ما يزيد عن 85 المئة منهم في أوروبا والولايات المتحدة لوحدهما، منذ ظهر فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس ليل الاثنين استنادا إلى مصادر رسمية.



وفيما يلي أبرز التطورات الخاصة بفيروس كورونا عربيا ودوليا:

- سجلت الولايات المتحدة، مساء الاثنين، وفاة 1015 شخصا من جراء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجل في هذا البلد منذ شهر، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

- أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، الثلاثاء، أن البلاد سجلت حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في الرابع من مايو انخفاضا من 3 إصابات في اليوم السابق.

- أعلنت نيوزلندا، الثلاثاء، أنها لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.

- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن الرفع التدريجي لقيود كورونا يبدأ مطلع الأسبوع، مشيرا إلى أن الجامعات تستأنف العام الجامعي ابتداء من 15 يونيو.

- مجلس الشيوخ الفرنسي يصوت ضد خطة الحكومة لرفع الحجر الصحي في البلاد.

- وزارة الصحة العراقية: تسجيل وفاة واحدة و55 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- وزارة الصحة المغربية: 5 وفيات و150 إصابة جديدة بكورونا، ليبلغ مجموع الإصابات 5053.

- وزارة الصحة المصرية: 7 وفيات و348 إصابة جديدة بالفيروس كورونا.

- بريطانيا تسجل 288 وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ الإجمالي 28734.

- إيطاليا: 195 وفاة جديدة بفيروس كورونا ومجموع الوفيات يتجاوز 29 ألفا.

- اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا: اليمن يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12.

- وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاتين خلال 24 ساعة الأخيرة.

- الأردن: عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا داخل حدود المملكة لليوم السابع على التوالي باستثناء 4 حالات قادمة من خارج الحدود.

- وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 69 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في السلطنة إلى 2637.

- لبنان: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لوافدين من الخارج ليصل إجمالي الإصابات إلى 740.

- مراسلنا: تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان ليرتفع العدد الى 678 حالة و41 وفاة.

- وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 6277، وارتفاع عدد الإصابات إلى 98 ألفا و647 مصابا.

- تسجيل 164 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا وإجمالي الوفيات يصل إلى 25428.

- إندونيسيا تعلن عن 395 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا.