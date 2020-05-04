وقال ينس سباهن مساء الأحد لقناة "أ آر دي" الألمانية "سأكون سعيداً لو كان الأمر ممكناً خلال أشهر، لكن أعتقد أن علينا أن نكون واقعيين، الأمر قد يتطلب سنوات لأن الخيبات ممكنة، شهدنا ذلك مع لقاحات أخرى".

وأضاف "تطوير اللقاحات واحد من أصعب المهام في الطب".

وبدا الرئيس الأميركي، الذي يخوض حملته الانتخابية قبل ستة أشهر من الاستحقاق الرئاسي، أكثر تفاؤلاً حول المسألة مساء الأحد.

وقال خلال مقابلة خاصة مع قناة فوكس نيوز من أمام نصب أبراهام لينكولن في واشنطن "نعتقد أننا سنحصل على لقاح بحلول نهاية العام"

وأوضح: "سيقول الأطباء: لا يجب أن تقول ذلك. أنا أقول ما أفكر به".