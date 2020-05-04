وعند الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي، الأحد، سجلت الجامعة أكثر من 1.15 مليون إصابة بكوفيد-19 في البلاد، وما مجموعه 67674 وفاة.

وأعداد الوفيّات التي أحصتها جامعة جونز هوبكنز، الأحد، وهو 1450، مستقرة، مقارنةً بيوم السبت الذي سجلت خلاله 1453 وفاة، بعدما كانت سجلت يوم الأربعاء 2502 حالة وفاة في البلاد.

وتوقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون متاحاً بحلول نهاية عام 2020.

وقال ترامب لفوكس نيوز "نحن واثقون جدا من أننا سنحصل على لقاح في نهاية العام، بحلول نهاية العام".

وردا على سؤال عما سيكون عليه رد فعله إذا ما اكتشفت دولة أخرى لقاحًا قبل الولايات المتحدة، أجاب ترامب "لا أبالي. أريد فقط الحصول على لقاح ناجح. إذا كانت دولة اخرى" هي التي ستجد اللقاح "سأرفع قبعتي".