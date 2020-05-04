وأوضح ترامب "نحن واثقون جدا من أننا سنحصل على لقاح في نهاية العام، بحلول نهاية العام".

وأضاف "الأطباء سيقولون: يجب أن لا تقول هذا. أنا أقول ما أعتقد به". وتابع "نحن ندفع بشدة (..) أظن أن العديد من المجموعات (الصيدلانية) باتت قريبة جدا".

وردا على سؤال عما سيكون عليه رد فعله إذا ما اكتشفت دولة أخرى لقاحًا قبل الولايات المتحدة، أجاب ترامب "لا أبالي. أريد فقط الحصول على لقاح ناجح. إذا كانت دولة أخرى" هي التي ستجد اللقاح "سأرفع قبعتي (شكرا لها)".

وأشار أيضا إلى انه سيدفع باتجاه إعادة فتح المدارس والجامعات في بلاده في سبتمبر المقبل، كما دافع مجددا عن قراراته منذ بداية الوباء وقال "أعتقد أننا أنقذنا ملايين الأرواح".

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي خلال مؤتمر افتراضي تنقله قناة فوكس نيوز، يتلقى خلاله أسئلة الصحفيين للرد عليها بشأن تطورات الموقف بشأن فيروس كورونا المستجد.

ويأتي المؤتمر في الوقت الذي خففت فيه بعض الولايات الأوامر التي كانت تلزم الأميركيين بالبقاء في منازلهم، بينما أبقت ولايات أخرى على تلك الإجراءات الصارمة.

ويحمل المؤتمر عنوان "أميركا معا: العودة إلى العمل"، وقالت فوكس نيوز إن ترامب سيرد على الأسئلة التي يطرحها المشاهدون من الساعة 7.15 وحتى 8.45 مساء.

ومن المؤكد أن يتلقى ترامب أسئلة بشأن الأسباب التي دفعت بعض الولايات مثل جورجيا وتكساس لبدء تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كورونا، بينما لم تفعل ذلك ولايات أخرى مثل نيويورك وواشنطن.