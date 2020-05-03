فالصينيون يتدفقون على المواقع السياحية، التي أعيد فتحها كثير منها مؤخرا، بعد تخفيف قيود السفر المحلية قبل عطلة مدتها خمسة أيام تمتد حتى يوم الثلاثاء.

وزار ما يقرب من 1.7 مليون شخص حدائق بكين في اليومين الأولين من العطلة، فيما استقبلت المواقع السياحية الرئيسية في شنغهاي أكثر من مليون زائر، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الصينية.

وحدت العديد من المواقع أعداد الزوار اليومية إلى نحو 30 في المئة من السعة الطبيعية أو أقل، ما جعل الحشود أقل من المتوسط.

وتم ارتداء الأقنعة وأغطية الوجه على نطاق واسع، من العدائين في إسبانيا إلى رواد الشواطئ في جنوب الولايات المتحدة.

ففي سنترال بارك بمدينة نيويورك، تجاوز الراكضون بعضهم البعض بدون إلقاء نظرة خاطفة يوم السبت، وترك تيار مستمر من الناس البقشيش لثلاثي يعزف موسيقى الجاز في الهواء الطلق.

وقالت عازفة الساكس يوليا بانهولزر، وهي من مواطني ألمانيا، "من الرائع أن يكون لديك جمهور بعد كل هذه الأسابيع ... تم إلغاء جميع حفلاتي حتى سبتمبر، لا أعرف ما إذا كانت أي حفلات ستعود هذا العام. نيويورك مكان صعب، لكن هذه مجرد فترة صعبة أخرى نحتاج إلى تجاوزها".

وأعادت ولاية نيوجيرسي المجاورة فتح حدائق الولاية، على الرغم من أن العديد منها اضطرت إلى إبعاد الناس بعد الوصول إلى حد 50 في المئة في مواقف انتظار السيارات الخاصة بهم.

وكانت مارجي ريبوك وزوجها من بين الأوائل على الرمال في آيلاند بيتش ستيت بارك. وقالت: "كان 46 يوما في المنزل كافيا".

وجذبت طائرات مقاتلة تابعة للبحرية والقوات الجوية الأميركية أنظار أشخاص في الخارج أثناء تحليقها فوق أتلانتا وبالتيمور وواشنطن العاصمة تكريمًا للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

التعب في زمن كورونا

وفي إسبانيا، غامر الكثيرون يوم السبت بالخروج للمرة الأولى منذ أن بدأ الإغلاق في 14 مارس.

وقالت كريستينا بالوميك، 36 سنة، في برشلونة: "أشعر أنني بحالة جيدة، لكنني متعبة... من المؤكد أنك لاحظت أن الشهر قد مر وأنني لست في حالة جيدة... يعتقد بعض الناس أنه قد يكون من السابق لأوانه، كما أظن ذلك، لكن من المهم أيضًا ممارسة الرياضة لأسباب صحية".

وطلب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز من المواطنين التزام اليقظة. تسبب كوفيد-19 في أكثر من 25100 حالة وفاة في إسبانيا.

وقال سانشيز: "حتى نحصل على لقاح، سنشهد المزيد من تفشي المرض ... ما نحتاج إلى ضمانه هو أن هذه الفاشيات لا تعرض نظامنا الصحي الوطني للخطر".

وامتد الانقسام في الولايات المتحدة بين أولئك الذين يريدون إنهاء عمليات الإغلاق وأولئك الذين يريدون الانتقال بحذر إلى الكونغرس.

فسوف يُعاد فتح مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية يوم الاثنين، بينما يظل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مغلقا. يمنح قرار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بجمع 100 عضو في مجلس الشيوخ الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الرؤية التي يريدها لعودة أمريكا إلى العمل، على الرغم من المخاوف الصحية ونقص الاختبارات.

وفي مكان آخر، ظل خطر الوباء واضحا. اتبعت باكستان روسيا في الإبلاغ عن أكبر ارتفاع لها في يوم واحد في الإصابات الجديدة.

وأعلنت باكستان عن ما يقرب من 1300 حالة جديدة يوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة إلى حوالي 18 ألفا. وقالت الحكومة إنها قد تخفف من الضوابط، لكن الأطباء طالبوا بإغلاق أكثر صرامة، محذرين من أن انفجار العدوى سيطغى على المستشفيات.

مستشفيات مؤقتة

وتدرس موسكو إنشاء مستشفيات مؤقتة في مجمعات رياضية ومراكز تسوق للتعامل مع تدفق المرضى. أبلغت روسيا عن حوالي 125 ألف حالة إصابة وأكثر من 1200 حالة وفاة، لكن يعتقد أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير لأنه لم يتم إجراء اختبارات للجميع.



وأعلنت سنغافورة أمس السبت أنها ستسمح بإعادة فتح شركات مختارة اعتبارًا من 12 مايو في تراجع حذر عن الإغلاق الجزئي لمدة شهرين، قالت سريلانكا إنه يتعين على الحكومة والقطاع الخاص استئناف العمل اعتبارًا من 11 مايو "لضمان العودة إلى الحياة الطبيعية في الحياة المدنية ولإنعاش الاقتصاد".





