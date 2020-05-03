وكتب ترامب على تويتر "أنا شخصياً سعيد برؤيته يعود" وبأنه "بصحة جيّدة"، وذلك بعدما نشرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية، السبت، صوراً لكيم، الذي أثار غيابه على مدى أسابيع تكهّنات بشأن وضعه الصحي.

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قالت، السبت، إن زعيم البلاد حضر مراسم الانتهاء من بناء مصنع للأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونغ يانغ، في أول تقرير عن نشاطه العلني منذ 11 أبريل.

وذكرت الوكالة أن كيم جونغ أون قص شريط الافتتاح خلال مراسم جرت الجمعة، وأن أولئك الذين حضروا "انفجروا في هتافات مدوية" ترحيبا بالزعيم الأعلى "الذي يقود المسيرة العامة لجميع أفراد الشعب من أجل تحقيق الازدهار العظيم".

وظهر كيم في صور وهو يبتسم ويتحدث لمستشاريه خلال مراسم الافتتاح وأيضا وهو يقوم بجولة في المصنع. ولم يتسن التأكد من صحة الصور التي نشرها موقع صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية، بحسب ما نقلت "رويترز".

وارتدى كثيرون من الحشد الكبير الذي شمل حسب وصف وسائل الإعلام الرسمية مسؤولين في الجيش والحزب الحاكم وعاملين في المشروع كمامات، ووقفوا على مسافة من المنصة التي كان كيم ومستشاروه يقفون عندها خلال المراسم.

ولم تعلن كوريا الشمالية تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد وقالت إنها تتخذ إجراءات لمنع وجود تفشي. وتمت الإشارة من قبل إلى أن أحد أسباب غياب كيم عن الأنظار ربما يكون إجراءات احترازية لمنع إصابته بالمرض.