وفى تحديثها اليومي لمعدل الإصابات والوفيات بالفيروس، قالت الوزارة إن العينات التي تم فحصها جاءت كلها سلبية.

وأضافت أنه تم تسجيل شفاء 3 حالات مصابة بمرض كوفيد 19 ، ليصل مجموع عدد الأشخاص الذين شفوا من كوفيد 19 إلى 69 شخصا.

ويخضع حاليا 59 مريضا في مراكز طبية خاصة بعلاج مرضى كوفيد - 19 في جميع أنحاء البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

ومن بين إجمالي 770,20 فحصا مخبريا أجريت على المواطنين في سائر أنحاء البلاد، سجلت إثيوبيا 133 حالة مؤكدة وثلاث وفيات فقط.