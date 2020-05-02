وذكرت اللجنة أن الحالة قادمة من الخارج وذلك انخفاضا من تسجيل 6 حالات قادمة من الخارج في اليوم السابق.

ولم تسجل الصين أي إصابات جديدة محلية بعد تسجيل 6 حالات في اليوم السابق.

وسجلت البلاد أيضا 20 حالة دون ظهور أعراض انخفاضا من 25 حالة دون أعراض في اليوم السابق.

جدير بالذكر أن إجمالي الإصابات في الصين وصل إلى 82875 بينما لا تزال الوفيات عند 4633.

والجمعة أعلن أعلن إقليم هوبي في وسط الصين، الذي بدأ منه تفشي فيروس كورونا، خفض مستوى الطوارئ اعتبارا من السبت في أحدث خطوات لتخفيف إجراءات العزل العام المطبقة لمكافحة انتشار الفيروس.

وكتبت لجنة الصحة في الإقليم على حسابها بموقع وي تشات للتراسل الجمعة أنه تقرر خفض المستوى من أعلى درجة إلى ثاني أعلى درجة اعتبارا من الثاني من مايو.

وهوبي هو آخر إقليم صيني يخفض مستوى الطوارئ، وهو ما يعد إنجازا كبيرا في مكافحة الصين لجائحة كورونا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن يانغ يون يان نائب حاكم هوبي قوله إن الإقليم سيعدل أيضا إجراءات الوقاية والمكافحة بعد خفض مستوى الطوارئ.

ولم يعلن إقليم هوبي تسجيل أي حالات إصابة جديدة بكورونا على مدى 27 يوما حتى نهاية يوم 30 أبريل.