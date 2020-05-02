وقال ترامب: "نأمل أننا سنكون عند مستوى أقل من 100 ألف وفاة، إلا أن هذا العدد رهيب في أي حال من الأحوال".

وشدد الرئيس الأميركي مع ذلك على أنه "كان من الممكن بل كان يجب وقف انتشار الفيروس في مصدره"، في إشارة إلى الصين.

وتابع: "بدأنا الآن عملية تدريجية لإعادة فتح البلاد بفضل تمكننا من تسطيح المنحنى الوبائي وإبطاء وتيرة الانتشار وتوسيع قدراتنا بشكل واسع في قطاع الصحة".

وتغيرت التوقعات بشأن الحصيلة المحتملة للمتوفين جراء الجائحة في الولايات المتحدة عدة مرات، وسبق أن حذر ترامب من أن فيروس كورونا قد يودي بحياة من 100 ألف إلى 200 ألف أميركي، كما تحدث أيضا أن عدد الوفيات قد يصل من جراء فيروس كورونا ما بين 60000 إلى 65000 ضحية.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بـ1126432 حالة، وكذاك من حيث حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض بـ65598 حالة.