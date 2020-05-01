وقالت هيذر هادويك نائبة مدير خدمات الطوارئ في مقاطعة مودوك، لوكالة أسوشيتد برس، إن المقاطعة "تتحرك قدما في تنفيذ خطة إعادة الفتح".

وأضافت أن المقاطعة التي يقطنها نحو تسعة آلاف نسمة في الركن الشمالي الشرقي من الولاية والمتاخم لحدود ولاية أوريغون لم تسجل أي حالات إصابة بـ"كوفيد- 19".

وأكدت هادويك أن المقاطعة لم يردها أي تصريحات من الحاكم بشأن خطة استئناف النشاطات، لكنها رأت أن ذلك يتوافق مع مؤشرات الحاكم نيوسوم لاستئناف النشاط.

وتابعت "إننا نستخدم إرشاداته في تلك الخطط وليس لدينا حالات.. سكاننا سيمضون قدما بنا أو بدوننا، نحتاج حقا لوضع توجيهات لهم كي يتمكنوا من فعل ذلك بأسلم طرق ممكنة".

وفي مطعم "كانتري هيرث رستورانت آند بيكري" في بلدة كاردفيل الصغيرة، دخل ثلاثة مواطنين لتناول الإفطار، بحسب مالكة المطعم جانيت إيرين. ,أضافت إيرين أن عملائها المعتادين كانوا متعاونين للغاية.

ولا تزال إيرين قلقة لأن المقاطعة لم تحصل على موافقة حاكم الولاية بعد.