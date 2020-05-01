وقال المنظمة الدولية إنها تأمل بأن تتلقي دعوة من الصين للمشاركة في التحقيقات التي تجريها بشأن "المصدر الحيواني" للفيروس الذي نجم عنه تفشي وباء "كوفيد-19".

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق ياساريفيتش، في رسالة لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني إن المنظمة " ستكون متحمسة للعمل مع الشركاء الدوليين وبدعوة من الحكومة الصينية للمشاركة في التحقيق بشأن المصادر الحيوانية" للفيروس.

وكانت الصين رفضت في وقت سابق دعوات لإجراء تحقيق دولي مستقل حول ظهور فيروس كورونا الجديد، معتبرة أن الدعوات للتحقيق المستقل تخفي دوافع سياسية.

يشار إلى أن هذا يأتي في وقت يتهم في الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من أركان إدارته، الصين بأنها مصدر الوباء وأنه خرج من المختبرات الصينية، مع أن وكالات الاستخبارات الأميركية أشارت إلى أن الفيروس مصدره حيواني ولم ينشأ بواسطة البشر.

كما اتهم تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي الصين بنشر معلومات مضللة عن الأزمة.

يشار إلى أن أول ظهور لفيروس كورونا الجديد كان في سوق للحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية نهاية العام الماضي، ومنها تفشى في الصين أولا ثم انتقل إلى معظم دول العالم، وتسبب حتى الآن في إصابة أكثر من 3 ملايين إنسان، ووفاة أكثر من 234 ألفا.

وفي الأثناء، اتهمت الصين أستراليا بالسير وراء الولايات المتحدة في دعوتها لإجراء تحقيق مستقل عن منظمة الصحة العالمية لتحديد أصل وباء "كوفيد-19"، وحذرت من تداعيات ذلك على التجارة بين البلدين، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

وأثار هذا التحذير مخاوف رجال الأعمال الأستراليين حيث تحث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحكومات الأخرى على دعم مثل هذا التحقيق.