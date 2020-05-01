وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات زاد 435 ليصل إجمالي الوفيات إلى 5901.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا قياسيا للمصابين بالفيروس في البرازيل على أساس يومي مع تسارع انتشار الجائحة في البلاد.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء المرض ارتفعت بواقع 435 حالة جديدة ووصلت إلى 5901، في تراجع طفيف مقارنة مع الأيام السابقة، حيث سجلت في إحصائية يوم 28 أبريل 484 حالة، وفي 29 أبريل 449.

وسبق أن قال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، مرارا إنه يرى مبالغة في تقديرات مدى خطورة فيروس كورونا، بينما حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور الوضع الوبائي في أميركا اللاتينية بشكل عام.