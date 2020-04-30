وقال خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحكومة "لقد تخطينا ذروة" تفشي الوباء مضيفا "نحن نتجه نزولاً".

وهذا المؤتمر الصحفي هو الأول لجونسون منذ تعافيه من الإصابة بكورونا، وعقد في أجواء مشحونة.

واتهم جونسون بالتأخر في اتخاذ قرار فرض تدابير العزل، التي طبقت اعتبارا من 23 مارس، وبات يخضع لضغوط ليكشف كيف ومتى ستخرج البلاد من العزل. لكنه يظهر حذرا حيال هذا الأمر.

وقارن الوضع بالمرور "في نفق ضخم تحت جبال الألب ... بات في إمكاننا رؤية الضوء والسهول أمامنا".

وأضاف "من الأساسي بالتالي ألا نفقد السيطرة ونتجه بقوة نحو جبل ثان أعلى" ملمحا إلى ارتفاع محتمل للإصابات.

ووعد جونسون بكشف "خارطة طريق" الأسبوع المقبل ليشرح كيف تنوي الحكومة انعاش الاقتصاد وإعادة فتح المدارس والسماح بعودة البريطانيين إلى عملهم.