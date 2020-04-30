وذكر مصدر مسؤول للشبكة أنه تم اكتشاف أربع شاحنات تحتوي على ما يصل إلى 60 جثة خارج دار جنائز في بلدة بروكلين، بعد أن أبلغ أحدهم عن وجود سوائل تتساقط من الشاحنات.

وقال مصدر آخر إن دار "أندرو كليكلي للجنائز" كانت مكتظة عن آخرها بالجثث، ولم يبق متسع داخلها، مما اضطر القائمين على الدار إلى تخزين الجثث في الشاحنات.

وبحسب أحد المسؤولين الحكوميين في بروكلين، فإن شاحنة واحدة على الأقل لم يتم تبريدها من أجل حفظ الجثث حتى لا تتحلل أو تتعفن. وقال مصدر إن الجثث وضعت على الثلج في محاولة لحفظها.

وتواصلت شبكة "سي إن إن" مع دار "أندرو كليكلي للجنائز، ورفضت التعليق على ما جرى. لكن أحد المصادر قال: "لقد كانوا يبذلون قصارى جهدهم للتعامل مع الجثث".

وتعد مدينة نيويورك بؤرة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ أسابيع، وسجلت أكثر من 17 ألفا و500 وفاة، وفقًا لموقع المدينة الإلكتروني.

وقال مصدران إن السلطات في البلدة تنتظر الأغطية والمعدات من أجل نقل الجثث إلى شاحنة أكبر.

وأفاد مسؤولون في المدينة أن نيويورك لديها شاحنات تجميد يمكن أن تستخدمها دور الجنائز إن لم تستطع استيعاب المزيد من الجثث.

وتعليقا على الحادثة، طالبت وزارة الصحة في ولاية نيويورك في بيان، دور الجنائز، بتخزين الجثث التي تنتظر الدفن أو الحرق في ظروف مناسبة، واتباع الاحتياطات للوقاية من العدوى ومكافحتها.