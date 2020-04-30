وسجلت أفريقيا حتى اليوم أكثر من 36000 حالة بينها أكثر من 1500 حالة وفاة.

وعلى الرغم من تزايد قدرة القارة على توفير اختبارات الفيروس، لا يزال هناك نقص في أجهزة الاختبار في عدد من دول القارة. وهو ما يعني أن الرقم الفعلي أعلى بكثير من الأرقام المعلنة. لكن رئيس السياسات في المركز، بنيامين جودالباي، قال للصحفيين أن الفيروس "ليس شيئًا يمكن إخفاؤه".

وقال وزير الصحة في جنوب أفريقيا، زويلي مخيزه، التي سجلت أعلى عدد للحالات في أفريقيا، بأكثر من 5300 إصابة، "تأمل بشدة في النجاة من الموجة الأولى".

وأشادت دول العالم بتعامل جنوب أفريقيا مع الوباء وهو ما دفعها لإعلان بدء تخفيف الإغلاق المفروض منذ خمسة أسابيع يوم الجمعة.